Natasha Ivzhenko, sobre la gestación subrogada en Ucrania: "La gente tiene hijos de otros para que sus hijos biológicos vivan mejor"

Después de pasar por 14 abortos Raquel recurrió a la gestación subrogada para tener a su hija. Raquel consiguió ser madre biológica de una niña que nació en la semana 26 de gestación. A partir de ahí esta mujer vivió una sucesión de abortos que la hicieron recurrir a esta alternativa de fecundación en Ucrania.

Su relación con la madre gestante fu estrecha. La única separación entre ambas era el idioma porque una de las mujeres habla ucraniano y la otra español. Después de pasar el proceso Raquel consiguió sacar a la niña del país antes de que arrancara la guerra.

"Ser madre subrogada era la única solución para hacer realidad mis planes"

La propia madre subrogada contaba que había decidido dar el paso para ganar dinero ya que fue la única opción para hacer realidad sus planes. Tiene pensado volver a ser madre subrogada. Cuando estaba embarazada del bebé de Raquel empezó la guerra y se mudó a otro país llena de miedo.

Natasha Ivzhenko, ucraniana que consiguió salir del país con sus hijos en plena guerra, señala que en su país la gestación subrogada es una práctica habitual y hay muchas mujeres ucranianas que deciden dar ese paso. Cuenta que normalmente las gestantes son madres que ya tienen algún hijo y lo hacen para dar salida a sus problemas económicos.

Explica que las madres gestantes de su país suelen ser mujeres que ya tienen uno o dos hijos y para dar un futuro digno a sus hijos biológicos deciden ser madres subrogadas.

Natasha respeta la decisión de Ana Obregón al convertirse en madre a los 68 años por gestación subrogada en Miami. "Cada uno tiene sus circunstancias. Es tu vida es tu cuerpo y tú decides qué hacer. Conocen a algunas gestantes que lo han hecho por sus hijos. En 9 ó 10 meses recibes un dinero que te podría costar ganarlo muchos años. Sobre todo con el tema de la guerra no sabes cuánto te queda por vivir ni cómo estarán tus hijos. No conocía a Ana Obregón ni sabía quién era. Yo no puedo juzgar el dolor que tiene ella por perder un hijo debe ser inmenso pero creo que probablemente esa estrategia de sustitución no debe ser muy buena", señala.

Cree que es importante pensar también en los derechos de esa niña. "Tu deseo de ser madre a los 68 años lo pones por encima a los derechos de esta niña que tiene derecho a tener una madre emocionalmente estable y que esté contigo el tiempo que necesita cada niño".