"Nadie en el colegio Valdeluz tenía conocimiento de ningún hecho delictivo"

Hasta la fecha hay 15 denuncias de abusos sexuales contra el profesor de Música del colegio Valdeluz. Según pasan las jornadas, crece la impresión de que había más gente dentro del colegio que conocían estos hechos. El director del colegio y el jefe de estudios ya han prestado declaración ante el juez, pero según asegura su abogado defensor en Espejo Público, Jesús Mandri, "hasta la fecha ni siquiera están imputados judicialmente".

Asegura el letrado, que sus defendidos le han comunicado que no tenían conocimiento de los hechos de los que se le acusan. Mandri no ha querido entrar a valorar las declaraciones de otros profesores, alumnos y psicólogos que afirman que tanto el director como desde el colegio deberían conocer estos supuestos abusos. "Me va a permitir que no entre a valorar esto porque la causa está secreta judicialmente y mis dos defendidos no han prestado declaración ante el juez".

Mandri va más allá y afirma que tanto el director como el jefe de estudios no sabían nada. "Lo que puedo anticipar es que todas las referencias que yo tengo tanto de mis dos defendidos como del propio centro van en el sentido de que absolutamente nadie tuvo conocimiento de la comisión de un hecho delictivo".