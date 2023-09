Las mujeres de Espejo Público comparten sus hábitos sexuales: "La mejor hora es por la tarde"

La vida moderna cada vez más acelerada está cambiando muchos patrones de nuestro estilo de vida. Uno de ellos es el sexo. Según varios estudios son muchas las parejas que optan por agendar sus encuentros sexuales para asegurarse una vida sexual activa. Entre las ventajas de agendar el sexo está el asegurarnos un tiempo de calidad para esos encuentros, tener predisposición al acto sexual y garantizarnos un mayor disfrute. Sin embargo, los detractores de esta práctica señalan que así se pierde espontaneidad.

Miquel Vals ha querido hacer un testo de hábitos sexuales a Susanna Griso, Marta Robles, Mariló Montero y Rosa Belmonte. Las cuatro han respondido a las preguntas de su test y han revelado así sus propias preferencias:

¿Agendas el sexo con tu pareja?

Mariló y Marta han asegurado que no agendan sus encuentros íntimos mientras que Susanna y Rosa han respondido con matices a esta pregunta. Ambas coincidían en que en alguna ocasión habían quedado con su pareja en un hotel a determinada hora, una forma de planificar esos momentos íntimos.

¿Cuántas veces a la semana lo agendarías?

Nuevamente Mariló y Marta Robles vuelven a coincidir en sus respuestas y ambas señalan que no pondrían límite de tiempo: "Todas las veces que nos dé la gana" ó "Las que me apetezca porque nunca me van a decir que no", señalaban.

Susanna y Rosa se mostraban más pragmáticas en sus respuestas: "Según mercado y tiempo" ó "Varias", escribían en sus pizarras.

¿Cuanto tiempo reservarías?

En este caso las cuatro mujeres coinciden en que lo ideal sería agendar periodos de tiempo sin límite. Mariló Montero respondía: "Sine die", a Marta Robles le gustaría no tener límite de tiempo, mientras que Susanna Griso y Rosa Belmonte elegían una media de entre 2 y 3 horas "para que no sea un 'aquí te pillo aquí te mato' y poder tomarte algo".

¿Por la mañana, por la tarde o por la noche?

Cuando planificamos ese encuentro, ¿qué hora es la ideal para mantener relaciones? ¿por la mañana, por la tarde o por la noche? Nuevamente las encuestadas coinciden en que no hay un tiempo ideal para los encuentros íntimos. Sin embargo, Susanna Griso incluía un matiz: su preferencia es por la tarde ya que por la mañana trabaja y "por la noche no valgo", bromeaba.