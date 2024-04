La mujer acusada por apuñar al presunto violador de su madre: "No soy la responsable de esa herida"

Soledad está viviendo un auténtico infierno. Esta mujer de Ciudad Real ha sido acusada de apuñar al presunto violador de su madre. Se lo encontró en una cafetería, se acercó y lo atacó con un arma blanca mientras lo llamaba violador. O eso es lo que él cuenta porque ella asegura que "no soy la responsable de esa herida", cuenta a Más Espejo.

Tras conocerse la noticia del supuesto apuñalamiento, Soledad fue detenida. Acaba de declarar en los juzgados. "He venido aquí hoy a demostrar mi inocencia", dice. Soledad se siente "muy mal con todo lo que está pasando, pero confío plenamente en la justicia y sé que se va a hacer justicia", añade.

¿Pero, qué pasó en ese bar?

La mujer nos ha detallado su versión de los hechos: "Yo llego al bar y cuando me acerco a la barra a pagar mi café, este señor se dirige a mí y me dice: eres más puta que tu madre. Yo lo estaba pasando realmente mal con todo lo acontecido y forcejeamos un poco, me puse nerviosa, y me fui corriendo". Es en ese forcejeo en el que supuestamente agrede al hombre, llamado Antonio, con un arma blanca, pero asegura que "yo solamente llevaba el dinero del café en la mano".

Algunos testigos, como la camarera del local, corroboran el testimonio de Soledad, ya que no la vio con ningún cuchillo en la mano. "Si yo apuñalo a una persona en un bar, me tiene que ver alguien. Nadie dice nada porque no llevaba nada", explica esta hija acusada de apuñalamiento. Aunque lo cierto es que el señor sí que tiene la herida. Y Soledad quiere saber cómo se la hizo.

Además, ha aclarado que sería incapaz de hacer una cosa así. "A ese señor le voy a despreciar toda mi vida, como a los otros dos, por lo que le han hecho a mi madre. A mí eso me dolió en el alma, pero tampoco como para llegar al punto de hacer eso a nadie".

¿Cómo se va a defender la inocencia de Soledad?

Según revela su abogado, "no se encuentra ningún arma blanca con manchas de sangre ni con huellas de Soledad". También están pendientes del informe de imputabilidad del forense, ya que Soledad sufre un trastorno de personalidad. "En principio la petición fiscal va a ser alta, de muchos años, pero yo creo que vamos a conseguir un muy buen resultado para que no ingrese en prisión", expone. Eso sí, cabe ser optimistas porque la provocación se tiene en cuenta en los tribunales para atenuar condenas, como ya ha sucedido en otros casos.