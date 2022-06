La mujer del actor Luis Lorenzo llevó a su tía a cambiar el testamento a su favor teniendo esta demencia severa

La autopsia de la tía Isabel determina que se su muerte fue violenta/homicida. "No pudo ser accidental, no es natural y no fue un suicidio", apunta Nacho Abad. Las sospechas sobre una posible muerte de naturaleza homicida las despertaron los familiares de la mujer en Asturias. Ante la imposibilidad de ponerse en contacto con ella deciden interponer una denuncia ante la Guardia Civil y después de su muerte solicitan que se repita la autopsia. Fue en ese segundo examen del cuerpo, que autorizó el juez, donde se determinó que la causa de la muerte había sido una intoxicación con cadmio y manganeso.

"Después de la muerte de la anciana su sobrina se hizo transferencias por valor de 9.000 euros"

Antes de trasladarse a la casa de su sobrina Arancha Palomino y su marido el actor Luis Lorenzo, la tía Isabel tan solo tenía un problema de varices y de sordera. "Ella no quería venir a Madrid y venía forzada o engañada", señala Abad. Entre los indicios contra el actor y su mujer hay algunos elementos sobre las gestiones del testamento de la fallecida así como las transferencias bancarias tras su fallecimiento. Esta es la cronología que determina que la tía política del actor Luis Lorenzo modificó su testamento a favor de la pareja teniendo diagnosticada una demencia.

-El 29 de abril se le diagnostica a la fallecida demencia severa.

- El 7 de mayo Arancha acude junto a la tía Isabel y la cuidadora a un notario en Pueblo Nuevo (Madrid) donde se cambia el testamento y se otorga a Arancha los bienes como heredera universal de la cuentas bancarias y su piso. En este episodio y el siguiente del 21 de mayo queda claro que la fallecida testó teniendo diagnosticada una demencia severa.

"El notario al ver que la mujer no habla ni se mueve se niega a darle un tercer poder"

- El 21 de mayo Arancha y su tía regresan a un notario y en esa operación se le da a la sobrina poder sobre sus cuentas e incluso para llevar a cabo cuestiones médicas.

Apunta Nacho Abad que tía y sobrina acuden una tercera vez al mismo notario de Pueblo Nuevo (Madrid) y el notario al ver que la mujer no habla ni se mueve se niega a darles un tercer poder. Como Arancha no consigue el poder en esa ocasión visita una nueva notaría en Arganda del Rey y allí nuevamente se niegan a modificar el testamento viendo el estado de la mujer.

Según la autopsia la tía Isabel fallece el día 28 de junio de 2021 a las 9,00 horas. Después de su muerte Arancha hace 8 transferencias de un total de 9.000 euros a su cuenta bancaria personal.