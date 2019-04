Muchos jóvenes que emigran deben regresar a los pocos meses

Casi 400.000 españoles han emigrado al extranjero para trabajar. La gran mayoría jóvenes altamente cualificados, lo que les diferencia de aquellos españoles que emigraron en los años 60. Sin embargo, muchos de ellos se ven obligados a regresar a los pocos meses debido a que se ven obligados a trabajar en condiciones poco satisfactorias.

José María Andreu es un joven valenciano que se ha visto obligado a regresar de Londres donde estuvo trabajando sin contrato durante varios meses como contable. Al cabo de seis meses ha tenido que regresar sin haber visto un solo duro. "Me ofrecieron el oro y el moro pero nunca me hicieron un contrato. Aguanté gracias al apoyo de mis padres. Se aprovecharon de mí", asegura.

Por su parte, Irene Abad, de 24 años y Licenciada en Periodismo se marchó a Birmingham como niñera tras lograr un trabajo a través de un agencia. "Cuando llegúe allí me encontré con que el trabajo que me habían ofrecido no era así. Era casi una criada. Desde llevar el desayuno a la cama a los dueños, a limpiar las cuatro plantas de la casa. De hecho a la niña casi ni la veía", se lamenta.