El motivo por el que la infanta Cristina no quiere divorciarse de Iñaki Urdangarin pese a su nueva relación

La revista Lecturas titula su número de esta semana con unas declaraciones de la infanta Cristina en las que explica que no está enamorada y ella no ha fallado en su matrimonio con Iñaki Urdangarin. La periodista Pilar Eyre asegura que la revista reproduce declaraciones de la infanta Cristina. Señala que la infanta "tenía empeño en dar su versión de los hechos y estaba cansada de que hubiera personas que tuvieran ganas de involucrar a los periodistas en informaciones que no fueran ciertas". "Ella tenía ganas de dar un golpe encima de la mesa y explicar que se sentía ultrajada con esta cosa romántica de que quería volver con Iñaki y le iba a perdonar", apunta Eyre.

Apunta la periodista que cuando la infanta vio las fotografías de la revista "se acabó el respeto y decidió divorciarse", sin embargo hubo un motivo por el cual no lo hizo. Explica que para que Iñaki tenga la libertad condicional tenía que demostrar la reunificación familiar y él puso como domicilio que vivía en Ginebra con su mujer. "El abogado de Iñaki dijo que si ponía que se iban a divorciar esta reunificación familiar no tenía razón de ser. Por ese motivo la infanta, por sus hijos, accedió a poner que era una separación temporal".

Afirma además Eyre que en todo este tiempo y desde que se publicaron las fotos de Urdangarin con su nueva pareja solo ha habido un momento en el que la infanta Cristina no ha podido evitar romper a llorar. Lo hizo, según la periodista, después de que su hijo Pablo dijera en la puerta del estadio de balonmano que estaba abierto a conocer a la nueva pareja de su padre. Según Eyre, a la infanta ya no le importa lo que pueda hacer Iñaki porque está fuera de su vida y lo único que quiere es que su dignidad como mujer esté a salvo.

