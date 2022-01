Mario Pascual Vives, sobre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: "Solo es un paro en la relación, no es más que eso"

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha intervenido en Espejo Público tras la noticia de la "interrupción matrimonial de común acuerdo" de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. La pareja ha transmitido esta información en un comunicado días después de que se publicaran unas fotografías de él paseando de la mano con una compañera del bufete de abogados en el que trabaja en Vitoria.

Afirma que tiene pocos datos sobre cómo se encuentra la pareja. No ha podido verles aunque sí ha mantenido alguna conversación con ellos al respecto. Es él quien ha redactado el comunicado en el que se informa de la nueva situación de la pareja. Ha redactado el comunicado junto a otra persona: "Alguien de la confianza de la infanta Cristina".

El comunicado se ha consensuado con las dos partes. "La situación es la que es, ni de separación ni de divorcio. Las interpretaciones todo el mundo es libre de hacer las que quiera pero la realidad es que solo es un paro en la relación. No es más que eso. No es una situación jurídica, sino una situación conyuga de su intimidad", establece.

El letrado considera que por ahora la situación es la de interrupción de la relación matrimonial. Niega que la pareja llevara sin convivir desde el año 2018 y destaca las visitas que ha hecho la infanta Cristina al centro penitenciario para ver al padre de sus hijos. "Eso ha sido otro tipo de convivencia radicalmente distinta", reconoce.

"He sido de las personas que más veces he estado en el centro penitenciario y lo que he hablado con Urdangarin y los funcionarios es que las visitas han sido reiteradas", apunta el abogado.

Desconoce si el aislamiento y la soledad de Urdangarin han sido una causa-efecto que haya desembocado en esta situación matrimonial. Pero sí afirma que "ha sido una situación muy dura y eso ha tenido incidencia en la personalidad de Iñaki Urdangarin".

Desconoce si Urdangarin mantiene una relación sentimental con Ainhoa Armentia. Afirma que no tiene ningún encargo de proceder a demandar por divorcio o separación. Ha confirmado que la pareja se casó en separación de bienes aunque desconoce si existían capitulaciones. "Por la documentación que he conocido pro el proceso Nóos sé que fue en separación de bienes", afirma.

