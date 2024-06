Los Mossos encontraron a 'el Yoyas' semidesnudo, demacrado y con bebidas alcohólicas desparramadas por la casa

Lo primero que dijo Carlos Navarro, alias 'el Yoyas' cuando le detuvieron fue: "¿Quién cojones se ha chivado?". Su obsesión era saber quién había contado que estaba escondido en una masía propiedad de sus padres.

Vivía como un auténtico fugitivo de la justicia y había convertido la masía donde se escondía en un auténtico fortín. Residía en un pueblo de la comarca de Anoia, en la provincia de Barcelona.

Nadie conseguida captara una imagen suya, pero los investigadores, que llevaban meses tras su pista, constataron que la familia entraban y salía de la Masía con grandes bolsas llenas de comida y bebida. Sin quererlo, sus familiares fueron la gran pista para dar con 'el Yoyas'. Los agentes, camuflados, también daban fe de una chica que acudía regularmente a la vivienda aunque no había ni rastro de 'el Yoyas', que no salía de la casa ni para dar de comer a los perros. Estaba preparado para no salir de casa y vivir como un ermitaño. Incluso tenia luces naranjas para no llamar la atención del exterior.

"'El Yoyas' estaba seguro de que no había cometido ningún error para ser detenido"

Las medidas de seguridad durante estos 19 meses escondido han sido extremas, tanto que cuando los Mossos derribaron la puerta el detenido les dijo: "¿quién se ha chivado quien cojones se ha chivado? estaba seguro de que no había cometido ningún error.

Hasta la misma mañana de la detención los Mossos no estaban seguros de si estaba dentro de la casa y los agentes han necesitado mecanismos especiales para reventar el sistema. Cuando accedieron los efectivos encontraron a Carlos Navarro semidesnudo y demacrado, con bebidas alcohólicas desparramadas en la vivienda.

'El yoyas' ya ha ingresado en la prisión de Brians 1 donde cumplirá una condena de casi seis años por maltrato a su mujer.

Los Mossos registraron la imagen de la nueva pareja de 'el Yoyas: una mujer de 50 años que vive en Igualada

Guillem Ramos- Salvat periodista de El Caso ha accedido a las primeras fotos de la investigación. Desde el mes de abril Los Mossos instalaron un dispositivo en la zona para conseguir ver a 'el Yoyas' y asegurar al juez que Carlos Navarro estaba dentro de esta vivienda. Se ve a su padre, a su hermana y a su cuñado. También se puede ver en las imágenes accediendo a la casa a su actual pareja. Una señora de 50 años que vive en Igualada.

Esta ha sido una investigación muy complicada porque en esta zona hay muchas plantaciones de marihuana y cualquier coche que no sea conocido en la zona levanta las sospechas de los vecinos.

Durante la vigilancia de los Mossos se veía a la pareja de 'el Yoyas' entrar con asiduidad a la casa. Estaba un par de horas y después se iba. Los investigadores nunca vieron a Carlos Navarro pero todos los indicios convencieron al juez para que pudieran tirar la puerta al suelo.

"'El Yoyas' contaba con que ningún juez dejaría a los Mossos tirar la puerta abajo si no le veían"

"Él vivía con las ventanas tapadas para que no se les viera desde fuera y él contaba con que si no le veían ningún juez dejaría a los Mossos entrar. La casa estaba muy patas arriba, él estaba sin afeitar, no era el chico que salió en Gran Hermano", señala.