Juan Carlos Monedero confunde en directo a la desaparecida Diana Quer con la top model Miranda Kerr

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha tenido un desliz al nombrar a la joven desaparecida en A Pobra, Diana Quer, en su entrevista en Espejo Público. Monedero la usaba de ejemplo para hablar de la importancia mediática que se le da a algunos temas y ha confundido a la desaparecida con la top model Miranda Kerr.

"Por ejemplo, escuchaba antes de esta conexión el caso de Miranda Kerr. Todos estamos deseando que esa chica salga sana y salva. ¿Por qué? Porque le estáis dando visibilidad. Si le diéramos la misma visibilidad a la gente a la que hoy van a cortar la luz, o a la gente que van a desahuciar hoy no puede venir a la universidad porque no ha podido pagar las tasas, pues a lo mejor tendríamos esa sensibilidad”, reclamaba Monedero. Susanna Griso le ha corregido y las redes sociales no han tardado en hacerse eco de la equivocación.