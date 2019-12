El pasado lunes 2 de diciembre en un bazar de Roquetas de Mar, Almería, una mujer con problemas mentales intentó robar a un bebé de 22 meses. La secuestradora no pudo llevar a cabo su cometido ya que uno de los trabajadores del comercio que conocía a la familia alertó al ver a la mujer saliendo del establecimiento con el niño.

Rápidamente avisó a la madre y pudieron evitar que secuestrara al pequeño. Ahora, Soraya, la madre del bebé vive un infierno: "Estoy pasando ahora mismo por muchos nervios, mucha ansiedad, tengo un trauma, salgo a la calle con los niños y voy con miedo".

La mujer ha contado para Espejo Público como sucedió todo. Como hace habitualmente, fue al comercio a comprar y como iba con sus 4 hijos, dejó al pequeño al cuidado de una de las dependientas, mientras ella cogía algunos productos que necesitaba.

En pocos segundos y estando el pequeño al lado de la trabajadora, la secuestradora cogió rápidamente el carrito como se ve en el vídeo y se dirigió a la salida. Cuando Soraya empezó a oír gritos se acercó para ver qué estaba pasando y el trabajador le dijo: "Esta mujer ha intentado llevarse a su hijo de la tienda".

Soraya asegura que no conocía de nada a la mujer: "Me quedé muerta". La mujer que intentó robar al niño nació en Costa de Marfil, tiene 20 años y está de forma irregular en España. Al parecer después de lo sucedido será derivada a un psiquiátrico, pero hasta que se celebre el juicio estará en libertad, por ello se le ha puesto una orden de alejamiento. Además, la madre afirma que no es la primera vez que ocurre algo así y que en esta localidad ya habían intentado llevarse a un menor.

