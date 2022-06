El ministro Luis Planas llama a la calma con la 'crisis del pollo': "No es un problema de abastecimiento, si no de incremento de precios"

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha valorado el dato del crecimiento del PIB del primer trimestre que muestra un crecimiento del 0,2%. Asegura que nos encontramos en la misma tendencia que la zona euro debido en parte a la invasión de Rusia en Ucrania. Espera que el tercer trimestre mejoren los datos económicos y señala que hay esas expectativas de cara a la campaña de verano.

Respecto a la crisis del pollo de la que alertan los productores señala que los costes de todos los sectores ganaderos se han visto incrementados por el aumento del precio de los piensos y el coste energético. Señala que el Gobierno ha adoptado medidas horizontales como la reducción del gasóleo o específicas: "Este es uno de los sectores que tendrá una ayuda de 193 millones de euros que serán desembolsados en las próximas semanas para el sector cárnico".

"Los costes de todos los sectores ganaderos se han visto incrementados por el aumento del precio de los piensos"

Explica el ministro que el precio de venta está reglado por la ley de la cadena alimentaria. Cree que "una cosa es querer obtener mejores precios y otra es hacer profecías que no tienen que ver con la realidad, ya que suministro va a haber y no hay un problema de abastecimiento, si no de incremento de precios".

El ministerio y las comunidades autónomas mantiene un contacto directo con los sectores de producción agrícola y son conocedores de la situación. "La ley de cadena entró en vigor en diciembre del año pasado. Me coloco en el lugar del más débil en la cadena y por eso hemos aprobado esta ley pero hace falta que todo el mundo haga un esfuerzo para aplicarla. Es una situación que se irá normalizando porque nadie va a producir a pérdidas, quien lo hace echa el cierre", establece Planas.

"Una cosa es querer obtener mejores precios y otra es hacer profecías que no tienen que ver con la realidad, ya que suministro va a haber"

Cree que el coste de los piensos en el sector ganadero hace que el equilibrio entre el coste de producción y el precio sean muy inestable. "El Gobierno hace todo lo que está en su mano para apoyar a esos sectores como hemos visto ahora con el sector vacuno de leche y ahora estamos entregando el segundo paquete de ayudas en el sector de producción cárnico y el cítrico", apunta.

Llama a la calma al sector de los transportistas que ya han avanzado que valoran nuevos paros en función de las decisiones que se tomen en el consejo de ministros extraordinario. Apunta que la ministra de Transportes está en contacto con el sector y desde el Gobierno se está siguiendo de cerca el tema. "Lo que piden los pequeños y medianos transportistas es que en sus contratos se respeten sus costes de producción pero hacer una ley no es cosa de 24 horas", mantiene.