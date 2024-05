La ministra Elma Saiz se pronuncia sobre el debate antitaurino: "Estoy en contra del maltrato animal"

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones se ha pronunciado en Espejo Público sobre el conflicto diplomático con Argentina que se ha iniciado tras las declaraciones del ministro Óscar Puente sobre el presidente Javier Milei.

Ha querido recordar "los lazos tan fuertes que unen a la sociedad española y argentina". Quiere además poner el acento y criticar con rotundidad "cómo en una carta que lleva un sello presidencial se puede hacer eco de bulos y noticias desmentidas", en referencia a la misiva que ha escrito Milei. Destaca las buenas relaciones que nos unen cómo sociedades entre Argentina y España. "No es de recibo que se haga eco de bulos y noticias que manchan el buen nombre de la sociedad española", añade.

Análisis de los datos del paro del mes de abril

El desempleo en España ha bajado el pasado mes en 60.503 personas y se coloca en 2.666.500 personas paradas. En la Seguridad Social se supera la barrera de los 21 millones de cotizantes. "Se consolida el haber cruzado esa barrera de los 21 millones de afiliados. De hecho hay momentos en los que se ha llegado a los 21,1 ó 21, 2. Este país hoy lleva 48 meses de manera ininterrumpida generando empleo y esa es una noticia, un éxito colectivo".

Pone en valor los 14 millones de contratos indefinidos que hay ahora mismo en el mercado laboral español: "calidad y cantidad están yendo de la mano". "Son datos absolutamente positivos", mantiene, aunque reconoce que queda mucho por hacer. Para la ministra estamos en un momento de "pararse, reflexionar y valorar este éxito colectivo". "Crecemos al 8% en relación a ese 1,4% de Alemania, o al 5% de Francia. Por eso esto tiene que estar en el centro de la agenda política".

La opinión de la ministra sobre el debate de abolición de los toros

El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha propuesto terminar con el premio a la tauromaquia. Las fiestas de San Fermín van relacionadas con los encierros. Cree que el debate hay que tenerlo pero "de manera sosegada, escuchando a los distintos sectores y mirando a Europa". Está en contra del maltrato animal y no cree que este debate haya que negarlo. "No podemos negar ese vínculo del encierro con las fiestas de San Fermín. No hay que olvidar también que esto forma parte de un sector económico", mantiene.