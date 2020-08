Miguel Rellán critica duramente a quienes incumplen las medidas de seguridad: "No se quieren enterar que esto es en serio"

El actor Miguel Rellán se contagió de coronavirus y ahora, tras estar 21 días en el hospital, comenta que está "fantástico, el virus me ha mejorado". El actor pasó por momentos muy duros, "lo pasé muy mal, pero no pensé que me estaba muriendo", señala. Manifiesta que la sensación era totalmente nueva, "una falta de fuerzas absoluta, como si el cuerpo no fuera mío".

Apunta que se sentía como si le hubiera "pasado una apisonadora" y comenta que perdió 12 kilos. "Quien no ha pasado por esto no tiene ni idea de lo que significa la enfermedad". Considera que hay una parte de la población que no escucha las recomendaciones y que creen que el virus "ya se ha ido". "No se quieren enterar de que esto es en serio", dice. Asimismo, cree que en el mes de octubre llegará la segunda oleada y se juntará con la gripe.

Por otro lado, el actor ha manifestado su opinión respecto a los toros, puesto que en los últimos días se han producido numerosas críticas a los toreros sin mascarilla y a las aglomeraciones en la plaza de toros del Puerto de Santa María: "Me gustan los toros, pero no creo que matar a un animal sea cultura".

Por último, el actor informa que el próximo 8 de septiembre estrena 'Contarlo para no olvidar': "Una conversación entre dos corresponsales de guerra que hablan de la desinformación y de la guerra".

