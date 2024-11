Miguel Ángel Revilla, sobre la entrevista a Jorge Martín en 'El Hormiguero': "No sé si firmado, pero pactado con su representante ¡Eso va a misa!"

Miguel Ángel Revilla ha sido uno de los invitados más asiduos de 'El Hormiguero', programa presentado y codirigido por Pablo Motos. Hasta la fecha ya son 35 las ocasiones que Revilla ha visitado el plató del programa de televisión que lleva en antena más de 18 años, muchos de ellos como líder indiscutible de audiencia en 'prime time'.

"No sé si será materia para un próximo libro"

El político cántabro acudía a Espejo Público con motivo de la presentación de su último libro, 'Por qué pasa lo que pasa'. Después de hablar largo y tendido del contenido del libro y los principales temas de actualidad, la periodista Susanna Griso consultaba a Revilla cuál era su parecer sobre la polémica que afecta desde la semana pasada a 'El Hormiguero'.

"Quejarse amargamente"

Susana Griso consideraba como amargas las quejas de David Broncano, quien denunciaba que "le han robado un invitado". Susanna explicaba que este episodio se ha debido a la existencia de un contrato y compromiso previos, y no a otras razones.

"En la televisión sucede constantemente"

La periodista añadía que ella misma podría aportar todas las semanas un listado con los invitados 'robados' a su programa.

"Yo soy como un hermano. Hablamos casi todos los días"

Reconocía Miguel Ángel Revilla que no sería imparcial dada la relación de amistad que mantiene con Pablo Motos desde hace años. Sin embargo también defendía que su opinión está libre de ataduras: "Yo como no cobro nada por ir a ningún programa, tengo la ventaja de decir lo que me da la gana".

Revilla destacaba la forma de trabajar de Pablo Motos y el resto de su equipo, subrayando la planificación. Organizando los detalles de 'El Hormiguero' con un mes de antelación, entre ellos los invitados.

"Amarrado, pactado con su representante"

En este caso el invitado no sería otro que el recientemente proclamado campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. Finalmente esta entrevista tendrá lugar la noche de este miércoles 27 de noviembre.

Insistía Revilla en que el incidente por la presencia o no del piloto de motociclismo en el programa de RTVE 'La Revuelta', tendría relación con esa antelación meticulosa con la que organizan el programa: "Tenían amarrada la intervención del que presuntamente sería el campeón del mundo de motos. (…) Amarrado, pactado. No sé si firmado, pero pactado con su representante, y eso ¡va a misa!".

Explicaba el expresidente de Cantabria que "la productora y Pablo ven que este señor tiene el compromiso de ser el primero, que es muy legítimo".

"Si tienes fuerza para imponer a alguien que tú seas el primero que le trae, es un mérito de la productora", afirmaba.

M. A. Revilla rechazaba las acusaciones vertidas sobre su amigo Pablo Motos de vetar a los invitados de otros programas: "A mí jamás, jamás, y voy a hacer el programa 36, me ha dicho: 'no vayas con otra televisión porque quiero que estés sólo en la mía'. ¡Jamás me lo ha dicho!"

Fidelidades extremas

"Tomo café siempre en el mismo lado. Me ha estado cortando el pelo, hasta con 95 año, el mismo peluquero."

Por último, el político y escritor respondía con contundencia a Susanna a la pregunta de si acudiría al programa de David Broncano, en caso de ser invitado: "¡No! No iría por una razón, porque yo soy de unas fidelidades extremas. (...) No voy a ir a un programa a hacerle la competencia a Pablo, por lealtad. (...)".

"¡Soy de Pablo Motos!", sentenciaba la entrevista Revilla.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.