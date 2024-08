Miguel Ángel, hijo del barrendero que murió por golpe de calor: "El trabajo digno debe existir, por desgracia sigue habiendo dificultades"

Las sucesivas olas de calor que se están viviendo durante los últimos días en España hacen estragos. Este mismo lunes conocíamos la muerte de un hombre de 44 años por un golpe de calor en Madrid. El deceso se dio a eso de las 14:00 horas en el parque de la Cuña Verde. Según se ha podido saber, el hombre sufría patologías graves por las que recibía medicación, lo que habría podido agravar su estado.

En Bizkaia, las temperaturas extremas ocasionaron que el servicio de emergencias tuviera que atender a 13 personas, de las que siete fueron trasladadas a hospitales y centros de salud. La mayoría presentaban mareos, temblores, fatiga y desorientación a consecuencia del calor. En las playas, los socorristas también asistieron en las playas vizcaínas a 28 personas como consecuencia de golpes de calor.

En Espejo Público hemos podido hablar con Mauricio, testigo de los hechos, nos ha contado cómo ocurrió el suceso por el que este hombre de 44 años perdió la vida. Cuenta que "justo salía del trabajo, cruzaba la calle y me encontré al hombre que venía bastante apurado, desorientado y se cayó. Otro chico se percató, llamó inmediatamente a la ambulancia. Entre los dos queríamos ayudarle, le hemos puesto de lado, pero el hombre estaba ya bastante mal, echaba espuma por la boca, semiinconsciente, ese estaba poniendo morado", ha contado.

El padre de Miguel Ángel murió mientras trabajaba

También hemos podido contar en directo con el testimonio de Miguel Ángel, su padre era barrendero y murió mientras trabajaba. Hay que remontarse al 15 de julio de 2022. El padre de este joven realizaba las labores de limpieza cuando sufrió un golpe de calor y falleció. Con este tipo de casos que ocurren ahora, asegura tener "muchos recuerdos".

Explica que "las condiciones laborales en este ámbito de limpieza han mejorado. En general, se han flexibilizado los horarios, se aprobró un real decreto para conseguir que no se trabaje con altas temperaturas en situaciones que pueda haber golpe de calor". "Mi padre era un barrendero de los muchos que hay que trabaja en solitario, es importante evitar que esto ocurra, la velocidad de reacción puede ayudar". Hay otros lugares en los que también ha cambiado la vestimenta desde entonces. "Partiendo de la triste base de que mi padre no va a volver, que no quede en vano", asegura Miguel Ángel.

"El trabajo digno debe existir, por desgracia sigue habiendo dificultades".

Alerta por temperaturas en España

La previsión general para para este martes 13 de agosto es que las temperaturas descenderán de forma casi generalizada, de forma más acusada las máximas, con descenso notable en el tercio norte y con algunos aumentos en litorales de Andalucía, Melilla y medianías de Canarias. Aún así, se superarán los 36 grados en valles del tercio sur, en puntos de Mallorca y en muchos lugares de Canarias.

Los valores máximos que se registraron este lunes fueron inferiores a los de días anteriores y tan solo se superaron los 40 grados en algunos puntos de Zaragoza, Lleida y Ciudad Real, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.