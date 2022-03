"Mientras bombardeaban la maternidad de Mariúpol las mujeres rusas hacían cola en Victoria's Secret porque la tienda se iba de Rusia"

Los intérpretes están siendo claves para que la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania pueda contarse alrededor del mundo. En las últimas horas hemos visto cómo fallecía una periodista local que ayudaba a un equipo extranjero a traducir entrevistas. La labor de estas personas locales trasciende más allá de la traducción de los testimonios y en muchos casos actúan como protectores y guías de los periodistas.

Es el caso de Ariadana. Ha trabajado en varias universidades de Ucrania como profesora de español y ahora ayuda a los periodistas españoles. Nunca pensó que fuera a vivir una guerra en una localidad tan cercana de la Unión Europea.

Cuenta que se despertó a las 3,40 horas por ruidos de explosiones y se hizo evidente que había empezado la guerra. Sacó a dos periodistas españoles en su coche de la capital y a partir del primer minuto ha estado ayudando a los informadores españoles. Asegura que no le queda más remedio que dejar a un lado el miedo para concentrarse en su trabajo.

"Desde aquel primer minuto que estábamos saliendo de Kiev hubo días largos de conducir mucho hasta 14 hora seguidas", recuerda. Ha estado muy concentrada en la seguridad del equipo de periodistas con los que trabajaba.

Cree que los ataques del ejército ruso muestran una crueldad total con el pueblo ucraniano. "No respetan los derechos humanos ni a los periodistas ni a los médicos. Están destruyendo las ciudades y matando a la población civil que no tiene la culpa de ser vecino de Rusia. Somos un país soberano e independiente por qué Rusia no quiere entenderlo", se pregunta.

Asegura que la población ucraniana tiene muchísima resistencia y todos son héroes. "Cuando Victoria's Secret decidió salir de Rusia las mujeres rusas hacían cola para comprar la ropa que quedaba porque la tienda cerraba para siempre y en ese momento bombardeaban en Mariúpol el hospital prenatal y las mujeres tenían que aguantar el bombardeo los días que tenían que dar a luz. Eso me parece una violación de los derechos humanos".

