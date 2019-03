Más de 60 estafados en Cangas de Onís por un empleado de banca

Durante años, sin saberlo, deenas de vecinos de cangas de Onís han sido estafados por quien pensaban era un agente bancario de su entera confianza. Jesús Lobato, presuntamente utilizaba el dinero de depósitos, hipotecas, tarjetas y productos financieros de sus clientes para operar en bolsa en su único beneficio.

Ana María tiene un agujero económico de más de 80.000 euros gracias a la estafa de Lobato. Ahora el banco le sigue reclamando el dinero. "Me falta de una hipoteca que no me levantó 59.500 euros, sacó 24 euros con una tarjeta platino que no tengo y transferencias raras a otros bancos que yo no conozco", asegura.

En una situación muy delicada ha dejado a Claudio y a su mujer. Los ahorros de todo un año para pagar su hipoteca, desaparecieron de su cuenta. "Nos sacó una Visa oro, otra platino y un crédito personal".

Nunca sospecharon. Las buenas palabras y la confianza plena en el presunto estafador, eran suficientes para dejar en sus manos todos los asuntos económicos. Tenía un poder de persuasión increíbles. Era un encantador de serpientes", dicen. Los afectados, más de 60 hasta la fecha, calculan que la estafa podría ascender a varios millones de euros en este pueblo asturiano.