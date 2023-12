Marta Robles cuenta cómo fue el diagnóstico de los tumores que le han quitado: "La palabra cáncer estigmatiza y mucho"

La periodista Marta Robles ha compartido en sus redes sociales una reflexión. Confiesa que este año 2023 ha tenido problemas de salud en casa, problemas de salud de ella y también de sus hijos. "Cuando la palabra cáncer planea sobre alguno de nosotros de algún modo los demás te miran de una manera diferente y aquí estoy de nuevo con muchas ganas de ser quien soy", decía en su publicación.

La anatomía patológica ha determinado que los tumores son benignos, pero tras estos meses de tensión Marta se ha dado cuenta de que la palabra cáncer estigmatiza. "En los seguros de salud cuando alguien ha tenido cáncer casi no puede cambiar porque no le contratan otro", explica. Una situación que el PSOE se comprometió a cambiar antes de las últimas elecciones generales pero que determina Marta que aún nos e ha modificado.

Para Marta 2023 representa un año que quiere dejar atrás porque ha tenido a un hijo enfermo y a otro accidentado en casa. "Lo he pasado muy mal y ha habido un momento en que yo no podía más. Cuando entra la enfermedad en tu casa es un disgusto para todos. A mí que soy la 'mamma' me cayó todo encima", reconoce.

"En una revisión rutinaria descubrieron que tengo dos tumores"

Cuando la situación en su casa empezaba a mejorar sufrió un nuevo mazazo en una revisión rutinaria: "Descubren que tengo 2 tumores en una revisión rutinaria". Marta ha seguido trabajando todo este tiempo y no ha querido compartir la noticia hasta el último momento. Sí se lo contó solo a Susanna Griso, con la de además de profesión comparte una buena amistad, parece que en las redes no hay cara B. Cree que en las redes sociales solo se vende la cara exitosa de las personas. "Muchas de las amigas que colocan post de felicidad están solas y aisladas. Yo lo debo estar haciendo mal para que piensen que soy poco vulnerable", apunta. Por ese motivo Marta ha decidido compartir este tema en las redes sociales.

"Recuerdo un gin tonic con las dos llorando"

Susanna Griso ha reconocido que es muy difícil entrevistar a su amiga en este momento delicado. "Recuerdo un gin tonic con las dos llorando porque era un mazado detrás del otro. Señala que lamenta que parezca que lo malo contagia.

"Sabemos que son benignos los tumores y eso nos ha dado mucha tranquilidad pero no te he visto sufrir tanto por lo tuyo como lo que has sufrido a través de tus hijos". Afirma Marta Robles que cuando le dieron su noticia ya estaba anestesiada por lo que había vivido con sus hijos. "Cuando le pasa algo a un hijo tuyo eso no se puede explicar. Somos una familia reconstruida y muy unida".

Marta se ha sorprendido a sí misma en su reacción porque pensaba que si en algún momento le diagnosticaban un tumor se derrumbaría pero no ha sido así. Ha acudido a la unidad del dolor y gracias a su ayuda cuenta que ahora puede dormir sin problemas.

Celebra que sus hijos ya se encuentren en buen estado y lamenta que algunas personas de su entorno no la hayan acompañado en este trance. Sobre las personas que no la han acompañado reconoce que cuando es así les pone la cruz para siempre.

"Creo que he aprendido que la salud es lo más importante, aunque ya lo sabía, y para sobrellevar la salud es importante mantener a raya la cabeza y hablar con psicólogos y psiquiatras, que alguien te ayude".