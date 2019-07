El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, no quiere "perder el tiempo" hablando de la última encuesta de intención de voto del CIS que da una mayoría al PSOE. Considera que en el caso de repetirse elecciones Vox perdería muchos votantes.

"El votante de Vox no puede entender que hagan acuerdos con Podemos y el PSOE en contra dle PP que es lo que están haciendo en Madrid y Murcia", señala. Para Maroto "es importante explicar a los dirigentes de Vox que no habrá ni un solo votante que entienda que estén bloqueando los gobiernos de centroderecha en España".

No ve razonable que Vox haya llegado a la política para pedir cargos y pone como ejemplo a Izquierda Unida, una formación que, señala, "en su día apoyaba a partidos con más historia como el PSOE porque era la opción de izquierdas con la que más se identificaban".No entiende que Vox vaya a bloquear determinados gobiernos "porque no hay una fotografía o porque no se tiene un cargo".