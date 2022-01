Ainhoa Armentia, la nueva amiga de Iñaki Urdangarin, celebra feliz el Carnaval de Vitoria

Las fotografías de Iñaki Urdangarin paseando de la mano con una mujer rubia que no es su esposa han hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de su matrimonio con la infanta Cristina. El propio Iñaki atendía a los medios un día después de la publicación de las imágenes. Pedía respeto por su familia y poder llevar esta situación en privado.

La mujer de las imágenes ya ha sido identificada como Ainhoa Armentia, una compañera del bufete de abogados en el que ambos trabajan. Espejo Público ha difundido unas imágenes de la nueva acompañante de Urdangarin fechadas en 2019. La compañera de bufete de Urdangarin es entrevistada por su participación en el Carnaval de Vitoria Gasteiz. Muy animada, Ainhoa comenta la jornada: "A disfrutar a tope de la carroza, del desfile, de los trajes que los podemos lucir perfectamente, estamos muy contentos", señalaba sobre su participación en el evento.

Ángela Rodríguez, periodista de Vanitatis, señala que las fotografías de Iñaki y Ainhoa fueron realizadas por pura casualidad por una persona que paseaba y los divisó. Alguien, señala, que "conoce a Urdangarin como le conoce toda España". Apunta que se trataría de un fotógrafo no profesional del corazón y además comete el error de que le acaban pillando.

"Lo que sé es que fue fruto de la casualidad y que no es paparazzi. Sobre el proceso de venta no he tenido la información de a qué medios de comunicación se llevó", señala. Pone en duda que ciertos medios de comunicación "monárquicos" quizá no hubieran publicado estas instantáneas.

