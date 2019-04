"Mario Conde es consciente de la gravedad de lo que se le acusa"

JAIME ALONSO, AMIGO PERSONAL DEL BANQUERO

Hemos hablado con Jaime Alonso, amigo personal de Mario Conde. "He encontrado a Mario Conde muy entero y consciente de la gravedad de todo lo que se le acusa". Considera que hay una persecución contra el exbanquero. "Él fue el expoliado de Banesto y esto me parece que es la segunda parte de aquel expolio". Alonso defiende con contundencia la inocencia de su amigo Mario Conde. "La verdad no interesa", asegura.