Una marinera española denuncia llevar 34 días atrapada en Dubái: "En el aeropuerto le prometieron una explicación que aún no ha llegado"

Mercedes denuncia que lleva 34 días retenida ilegalmente en Dubái. Señala que está "pasando necesidad" y la embajada no le ayuda, le han cancelado el visado y no puede trabajar en el país.

José Luis Sánchez es el novio de Mercedes. Cuenta que el pasado 25 de noviembre regresaban de Dubái a Madrid tras terminar su trabajo como capitán de yate y marinera, respectivamente. La empresa no cumplía las expectativas y como responsable de marina mercante y "viendo las deficiencias que tenía el barco" decidió que ya no se navegaba más. A partir de ahí la empresa les echó del barco y la embajada les recomendó volver a España.

Ya en el aeropuerto Mercedes es retenida en el departamento de emigración y le piden que cambie billete para el día siguiente y le darán una explicación que a día de hoy aún no ha llegado. Espejo Público se ha puesto en contacto con la embajada, aseguran que siguen muy de cerca el caso y están en contacto permanente con los afectados. Excepcionalmente la embajada ha logrado que su caso se incluya en el programa de asistencia a víctimas pese a que la situación jurídica es por no abonar la cantidad por un incumplimiento de un contrato privado y esto no está en los supuestos de este tipo de asistencia.

Asegura José Luis que todos los medios de comunicación tienen el mail que le ha enviado la embajada y en él no se dice nada de estas explicaciones. "A día de hoy no hay ningún impedimento para que no pueda salir del país", asegura.

Señala además que cuando abandonaron el trabajo en el yate de lujo no incumplieron ninguna cláusula ya que podían rescindir el contrato en un periodo de 6 meses y lo hicieron en un plazo de un mes. "Ella está abandonada en Dubái. Por qué a mí me dejaron salir", se pregunta. Cree que esto responde a "una velada influencia a unos niveles altos por ser mujer y porque la persona para la que ellos trabajaban pertenece a la cima de la montaña del país".

