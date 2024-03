María José Catalá vive sus primeras Fallas como alcaldesa: "La respuesta de la ciudad tras el incendio de Campanar ha sido emocionante"

María José Catalá (PP) vive sus primeras Fallas como alcaldesa de la ciudad de Valencia, aunque no es su primera vez como fallera ya que sigue la tradición desde pequeña. Desde el Consistorio están a la espera de que terminen los festejos para analizar el impacto económico que dejan estos días de fiesta. El año anterior Las Fallas dejaron en la ciudad más de 800 millones de euros. En este momento hay una ocupación hotelera de más del 85%. Las Fallas "se viven como un reto a todos los niveles: en limpieza, seguridad y gestión de la multitud. Estamos reforzando todo para que la ciudad ofrezca su mejor imagen", apunta Catalá.

Hace apenas un mes se vivió la tragedia del edificio incendiado de El Campanar. Los afectados señalan que la respuesta de la administración ha sido muy rápida ya que a los pocos días estaban ya realojados y se anunciaron las ayudas económicas en cuestión de horas. Por el momento hay 100 personas realojadas en un edificio que estaba destinado para vivienda protegida.

Se trata de inmuebles totalmente equipados. Señala la alcaldesa que ha sido emocionante la respuesta de los empresarios valencianos. "Es increíble ver a toda la gente preguntando en qué podían ayudar". Así pudieron hacer la puesta a punto de estas viviendas en menos de una semana. Las ayudas del incendio han entrañado trámites exprés como renovaciones del DNI o pasaporte porque los afectados "perdieron absolutamente todo" y no podían verificar ni siquiera su identidad en la cuenta bancaria, explica la alcaldesa.

"No se descarta que haya vecinos que se queden en las casas donde han sido realojados"

Señala Catalá que desde el Ayuntamiento están haciendo "cirugía social con todas las situaciones y familias" afectados por el incendio. Entienden que muchas personas mayores que se han quedado sin casa no pueden abordar un nuevo préstamo con una pensión. No descarta que haya situaciones en las que los realojados se queden en esas viviendas con los parámetros de vivienda protegida. Cree que la respuesta de toda la ciudad ha sido emocionante ante la desgracia: "Me siento muy orgullosa de ser alcaldesa de Valencia", mantiene.

Se estudia si será posible volver a reconstruir el edificio

La alcaldesa señala que en este momento se está estudiando el trámite para ver si es posible que se pueda reconstruir el edificio. Han prestado asistencia jurídica para tratar de ver si es posible. Por el momento, habrá que analizar ese contexto, que avanza que "no será un proceso ni fácil ni rápido".

Afirma Catalá que la causa del incendio fue un cortocircuito en una nevera y lo que sorprendió fue la rapidez con la que se propagó el fuego en al fachada. Ahora el informe de la Policía científica indicará qué hizo que se propagara el fuego tan rápido. A partir de ahí van a auditar qué edificios pueden ser similares en la fachada para evitar futuras desgracias.