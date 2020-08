María, enfermera: Yo era fan de Miguel Bosé, pero ahora dice barbaridades"

La manifestación contra el uso de las mascarillas que se produjo en la Plaza de Colón de Madrid y que estuvo alentada por Miguel Bosé ha provocado numerosas críticas y lo ha colocado en medio de la polémica. Asimismo, muchos cuestionan que el cantante no acudiera después de insistir en sus redes sociales en que se celebrara.

Además, han salido imágenes en las que se le ve con mascarilla saliendo de un vivero. Tras los sucesos, el cantante ha publicado un nuevo vídeo en Instagram donde explica: "A partir de mañana estaré subiendo a redes lo que pienso sobre estos temas que se han hecho tan polémicos como el virus, las mascarillas, la vacuna, etc. Veo que hay mucha manipulación".

Por su parte, María, una enfermera y fan de Miguel Bosé, señala que durante cuatro meses 47 millones de personas han luchado "codo con codo" contra un virus mortal y "cuatro meses después parte de esas personas lo que están haciendo es luchar contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación".

Señala que hay mucha gente diciendo "barbaridades" como que el virus no existe y por ello asegura: "Estoy aguantado física y mentalmente, pero me retiro por un tiempo porque no puedo más". Asimismo, cuenta que era fan de Miguel Bosé y ha estado en algunos de sus conciertos, "pero ahora dice barbaridades que pueden llegar a atentar contra la salud de las personas". Por último, apunta que los sanitarios están agotados e invita a la gente a escuchar "el punto de vista de la ciencia y de la evidencia y así nuestro trabajo será mucho más fácil".

