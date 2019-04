María Cortés: "Todo el personal sanitario de la zona se acercó a ayudar, a pesar de no estar de servicio"

MÉDICO QUE AYUDÓ A LAS VÍCTIMAS

María Cortés es uno de los médicos que ayudaron en el hospital y en la zona del accidente. No estaba de servicio, pero en cuanto se enteró de la tragedia no dudó en acudir para ayudar en lo posible. Como ella, muchos otros médicos y enfermeras qye estaban por la zona y se acercaron voluntariamente para ayudar. Lleva más de 24 horas trabajando y asegura que todavía no es consciente de la magnitud de lo que ha vivido.