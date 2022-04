Margarita Robles: "Lo que está ocurriendo en Bucha son crímenes de guerra y espero que tengan respuesta penal"

La ministra de Defensa Margarita Robles no ha querido pronunciarse sobre la investigación de Luis Medina y su socio Alberto Luceño por haber cobrado en una transacción de compra de mascarillas al estar el asunto judicializado. Señala la ministra que pese a que en la pandemia había mucho caos para adquirir material sanitario eso no eximía de cumplir las normas. "Las normas son las garantías de que incluso en momentos difíciles se respeta la legalidad. No quiero pensar que aprovechando el drama humano que vivíamos pudiera haber gente que por hacer algún tipo de negociación cuasi delictiva se pueda haber lucrado, sería gravísimo".

Sobre la guerra de Rusia en Ucrania señala que pese a que el planteamiento inicial de Putin era una intervención rápida y quirúrgica como la de Crimea en 2014 ese plan se está dilatando. "Llega a Kiev a derrocar el régimen de Zelenski y poner un gobierno títere y dividir el país. Ese objetivo ha fallado por la defensa heroica de los ucranianos", mantiene. Cree la ministra que "Putin es consiente de que ya ha perdido una parte de esta guerra y va a concentrar todos sus esfuerzos en la parte este del Donbás".

"Nos hemos volcado con la ayuda de armamento y desde el punto de vista humanitario"

Robles cree que nos enfrentamos "a una guerra larga y cruel con consecuencias económicas importantes" y espera que los escasos ámbitos de diálogo que hay en este momento puedan prosperar. Desde el Gobierno de Ucrania se piden armas y la OTAN ahora va a aumentar sus envíos. "Nos hemos volcado en la ayuda de armamento defensivo y desde el punto de vista humanitario recogiendo a refugiados. Esta guerra ha puesto de relieve un escenario geopolítico que nos exige valorar las circunstancias porque hay una enorme dependencia".

Recuerda que en el 2014 con la invasión de Crimea todos miraron para otro lado, pero cree la ministra que ahora el mundo ha cambiado mucho: China tiene poderío económico y está ahí. "La Unión Europea tiene que tener esa autonomía estratégica esencial desde el punto de vista energético".

"Se expulsó a los diplomáticos rusos por razones de seguridad nacional"

"Rusia lleva años engañándonos a todos. El nivel de desinformación y propaganda de Rusia todos lo conocemos", afirma. Define lo que ocurre en Bucha como crímenes de guerra que espera que tengan la respuesta penal.

Explica Robles que la decisión de España respecto a la expulsión de los 27 diplomáticos rusos se basa en razones de seguridad nacional y porque además era una respuesta coordinando con otros países de la Unión Europea. "Un país como España no puede permanecer indiferente frente a esas masacres, son unas masacres que mueven las conciencias de todo el mundo y producen verdadero espanto. España va a estar siempre la primera para apoyar y defender a Ucrania y lo más importante es la seguridad nacional y entendíamos que con esa expulsión estábamos protegiendo los riesgos que con su presencia podían derivarse de la seguridad nacional".

Puedes ver la entrevista completa de Margarita Robles en Espejo Público a través de Atresplayer.