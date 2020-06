Margarita Robles: "No me van a encontrar usando los muertos de las residencias porque detrás hay familias"

La ministra de Defensa Margarita Robles cree que ahora que ha pasado lo más fuerte de la crisis del coronavirus todo el mundo opina. "Yo solo le digo que el Gobierno estuvo siguiendo al coronavirus con arreglo a lo que decían los expertos. La única voluntad ha sido salvar vidas. Me duele que digan que hubo negligencia. Son nuestros ciudadanos, familia y amigos los que han sufrido y en política no vale todo", señalaba.

Sobre la manifestación del 8M a la que no acudió, asegura que no suele ir a las manifestaciones. Cree en la causa del feminismo pero considera que "se puede defender de muchas maneras". Señala que quienes hablan del 8M no dicen nada positivo de la gestión del Gobierno "y hemos hecho muchas cosas, y aunque se podían haber hecho más en el día a día hicimos todo lo que los expertos nos recomendaron".

Robles pone en valor el reconociendo y agradecimiento a la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas por su trabajo. "Me siento orgullosa como ministra. Eso es lo que tenemos que hacer reconocer ese trabajo comprometidos con la Constitución y los ciudadanos. Lo demás son opiniones que respeto pero no comparto. La Guardia Civil tiene un compromiso inequívoco con la Constitución y nuestras libertades", destaca.

No ha valorado el cese de miembros de la Guardia Civil por parte del ministro Grande-Marlaska."Esta decisión es administrativa y susceptible de recursos. Si él entiende que no es conforme a derecho lo recurrirá. Estamos en un Estado de Derecho".

La ministra puso de relieve la situación de algunas residencias por lo que le transmitían las Fuerzas Armadas. Creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión de lo que ha pasado. "A mí no me van a encontrar es echando los muertos a nadie porque son familias", señala. Apunta a que la Fiscalía ya está actuando y hay que tratar de ver soluciones. Para Robles es el momento de "pedir excusa a los ancianos que se encontraron solos y a las Fuerzas Armadas que ayudaron a los que le necesitaban".

