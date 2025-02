El alegato de Carla sobre la precariedad laboral de los jóvenes: "Tenemos una crisis de identidad tan grande que ojalá pete el sistema"

Según un estudio reciente el aumento de las bajas laborales entre los jóvenes en los últimos tiempos crece exponencialmente a un ritmo vertiginoso que crea una brecha diferencial con generaciones de más edad. Estas bajas se acentúan sobre todo cuando llegan los lunes, una vez pasado el fin de semana.

Espejo Público habla con Carla Restoi, ella es joven y cree que los datos de este estudio son "el síntoma de algo mucho más grande". Mantiene que lo que le falta a la juventud hoy es propósito y motivación y algo que le ayude a vivir. Asegura que si los jóvenes no tienen motivación es "porque cobras 4 chavos y no te da para el alquiler, ni para nada". "No tienes un propósito vital, ese trabajo no sirve, solo si te autorrealiza", añade.

"No tenemos el sentido del deber que tenía la generación de nuestros padres"

Destaca Carla que los jóvenes hoy en día no tienen el sentido del deber que tenía la generación de sus padres. Le parece "super normal" que a la mínima que haya un dolor de cabeza muchos vayan al médico a pedir una baja laboral. "Tenemos una crisis de identidad tan grande que ojalá pete el sistema de una vez y nos demos cuenta de que no estamos ofreciendo a la juventud un propósito de vida con sentido".

"No nos podemos casar, ni tener hijos, el trabajo no nos da"

Carla lamenta que con el sistema laboral actuar su generación se encuentra en una encrucijada y no se pueden casar, ni pensar tampoco en tener hijos, el trabajo no les da. Es por ese motivo, sostiene, que los fines de semana se evaden. "Nos han comprado con Netflix, el Erasmus, el bono joven y después nos evadimos". "Estamos en una crisis tremenda la juventud, el trabajo ya no dignifica, ya no nos lo creemos".

Señala además que en muchos casos ha sido el Estado del bienestar quien ha hecho creer a los jóvenes que son exitosos si viajan, compran en Amazon o si compran en Globo. No ve horizonte de salida en esta siuación. Determina también que muchos de los jóvenes hoy tienen carencias afectivas y no saben gestionar su propia vida. "Nos hemos creído que todo el mundo tiene que ir a al Universidad, "¿dónde está la figura del aprendiz?", se pregunta.

" A cualquier joven que diga que le duele la cabeza o que le han mirado mal le dan la baja por depresión"

El empresario Daniela De la Rubia aporta su opinión en este debate. Asegura que "a cualquiera joven que diga que le duele la cabeza o que le han mirado mal le dan la baja por depresión". "Por desgracia, el problema es el uso torticero del absentismo que se ha triplicado en la juventud", señala.

"Con ir al médico de cabecera y decir 4 cositas te dan la baja sin mayores preocupaciones". Se queja de que muchos de estos jóvenes lo hagan a través del uso de los servicios públicos de salud. Sí considera que en España hay "un problema para dar tranquilidad y estabilidad laboral a esos jóvenes" y que eso "les lleva a no tomarse muy en serio su trabajo o a no tener una certidumbre sobre qué actividad profesional quieren desarrollar el resto de su vida".

