Manuela, vecina de Son Banya: "El ayuntamiento está haciendo política, ningún vecino se ha quejado de la inseguridad ciudadana"

PALMA DE MALLORCA | DERRIBAN EL BARRIO

Desalojan y derriban uno de los poblados más conflictivos de Palma, concretamente Son Banya. Manuela, vecina del poblado habla con el programa para expresar su enfado ante la situación en la que se encuentra. "Si no se meten con nadie, no es peligroso" cuenta Manuela haciendo referencia a la seguridad del barrio. Además asegura que se trata de un tema político, que no tiene nada que ver con la droga.