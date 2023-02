Manuel Benítez 'El Cordobés', a su hijo Manuel Díaz en su primer encuentro: “Perdóname tú a mí”

Tras revelar que hubo un primer contacto telefónico, Manuel confiesa que deciden verse con las condiciones que quería, sin prensa y solo personas de confianza: “Eran María Ángeles, que es un descubrimiento de ser humano y persona. Es un ángel en la tierra, una de las personas que ha hecho posible que esto haya sucedido, se lo agradeceré siempre. Mi mujer Virginia y yo”. Confirmando así que María Ángeles ha sido clave para que entre padre e hijo acercaran posturas.

"Él me esperaba a mitad del camino con los brazos levantados y yo me tiro del coche"

Un emocionado Manuel Diaz, recordaba como fue ese primer encuentro en la finca de Manuel Benítez 'El Cordobés' y las palabras que intercambiaron: “Decido ir a verlo, me paré en la cuneta llegando a su finca, porque no paraba de temblar”. Lo que iba a escuchar a continuación, lo llevaba esperando toda su vida: “Yo voy con el coche, suelto el volante, él me esperaba a la mitad del camino con los brazos levantados, yo me tiro del coche, no sé si lo pare y me dijo: “Hijo, todo llega”. Una vez dentro de la casa, continua la charla entre padre e hijo y llega el momento más emotivo al decirle a su padre: “Perdona si he hecho algo en mi vida que no debiera, pero las circunstancias me han obligado”. Manuel esperaba la respuesta de su padre que le conmovió aún más: “Perdóname tú a mí”. Era lo que Manuel necesitaba y quería escuchar según sus propias palabras a la prensa, con eso zanjaba lo que hubiera pasado antes o después, todo quedaba borrado. Por eso lo define como un ser humano muy especial que atrae, impacta, es una "persona que te atrapa".

Muy orgulloso de su hermano Julio Benítez

Padre e hijo están dispuestos a olvidar y enterrar el hacha de guerra y lo más importante “sin reproches” por ninguno de los dos. Por eso ya le llama papá, una palabra a la que no estaba acostumbrado a pronunciar. Y por último, el torero comentó lo orgulloso que está de su hermano Julio Benítez, que al verse por primera vez reconocieron a su propio padre en los gestos y en las manos. Ha confirmado que ya conoce a sus nietos y agradeció a la prensa el apoyo recibido durante tantos años, sin olvidar a su madre que ha sido muy valiente por defender su verdad y que: “Os manda un beso a todos, supo apartarse y estar en su sitio”.