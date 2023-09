Maltrato a empleadas del hogar: "Nunca la llamaba por su nombre, siempre le decía 'zorra' o 'hija de p***'"

Espejo Público ha destapado el episodio de maltrato que vivió la hermana de Vanessa. La joven trabajaba cuidando y encargándose del mantenimiento de la casa de una empleadora que la vejaba física y psicológicamente.

Cuenta Vanessa que su hermana soportó 7 años de vejaciones de la persona a la que cuidaba. Fue contratada sin papeles, luego la regularizó pero después la amenazó diciéndole que si abandonaba el trabajo haría daño a su hermana y haría que la deportaran a su país. Señala que ni si quiera la llamaba por su nombre: "Le decía 'zorra' o 'hija de puta'", asegura.

Vanessa no sabía que su hermana estaba sufriendo maltrato aunque empezó a notar que se estaba desmejorando. "Al principio salía los domingos pero luego la amenazó y le hacía trabajar sin pagárselo". Asegura que a día de hoy hay muchos casos de maltrato en este tipo de trabajos pero las chicas tienen miedo a denunciar.

El infierno terminó para esta empleada tras contarle los hechos a su hermana

En uno de estos episodios la mujer a la que cuidaba la agarró del cuello. "Mi hermana me llamó y me dijo que la estaba cogiendo del cuello y la estaba ahorcando. Llamé a la Policía y les dije que si no iban ellos iba yo. La Policía fue a ese sitio y la pudo liberar", cuenta.

A partir de ese momento la víctima abandonó ese trabajo pero su hermana continúa sufriendo secuelas psicológicas. "Ella está traumada, de momento está trabajando con unas personas excelentísimas pero poco a poco. Le está costando abrirse".

Laura, víctima de una empleadora con problemas de alcoholismo que la maltrata

Laura trabaja como empleada del hogar y ha llamado a Espejo Público contando su caso. Cuenta que tiene una empleadora con problemas de alcoholismo. Laura cuenta que su jefa la trata mal a diario y aún está aguantando la situación por los papeles. Esta mujer la amenaza diciéndole que si no le paga la seguridad social le quitarán los papeles que está tramitando en este momento.