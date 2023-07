Malestar entre los invitados a la boda de Tamara por el exceso de celo en las medidas de privacidad

Los invitados a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva han recibido un inquietante email en las últimas horas. Se trata de un escrito en el que los novios les informan de una serie de medidas encaminadas a garantizar la privacidad de los asistentes al enlace. La principal, y la que más polémica habría generado, es la prohibición de teléfonos móviles. Los invitados tendrán que depositarlos en una consigna a su llegada y no podrá retirarlos hasta el final del evento. Para minimizar el impacto de esta medida, los novios han facilitado a los invitados un número de teléfono al que familiares y amigos pueden llamar en caso de emergencia, y han habilitado una zona en la que sí estará permitido utilizar los teléfonos móviles en el momento en que cualquiera de los asistentes lo considere oportuno.

El mensaje que Tamara e Íñigo han enviado a sus invitados

"Para mantener la privacidad de la boda los teléfonos móviles serán custodiados en consigna a vuestra llegada. Si cualquier invitado necesita ser contactado no dudéis en facilitar nuestro teléfono de atención para que podáis ser localizados. Además habrá una zona habilitada para poder hacer uso de vuestros teléfonos móviles en cualquier momento."

Algunos invitados, molestos con las medidas

Jesús Reyes, colaborador de Espejo Público, conoce personalmente a alguno de los invitados a la boda y asegura que el contenido de ese email no ha sentado bien a todos. Los amigos y el círculo cercano de los novios considera excesiva esa medida, así como otras que incluyen inspecciones en coches y vehículos o control absoluto del personal de servicio. Lo de depositar los móviles a la entrada del evento se ha convertido en una práctica habitual en las bodas de famosos, pero aún así hay quien no encaja bien esa imposición. Muchos de los invitados creen que esa medida no se toma para preservar su intimidad sino para proteger la exclusiva que los novios habrían vendido a una revista del corazón. Asegura Jesús Reyes que consideran una medida exagerada y sienten que se pone en duda su civismo. "Los invitados se definen como cívicos y por supuesto que se van a comportar".

Nacho Gay, otro de los colaboradores de Espejo Público asegura que "lo de los móviles es una idea de la revista que paga la exclusiva y está firmado por contrato. Es una obligación para proteger la exclusiva y es algo totalmente entendible. Cuando pagas más de un millón de euros por algo, es normal que quieras protegerlo".

El móvil ya le jugó una mala pasada a Íñigo en otra boda

Curiosamente, si recurrimos a la hemeroteca, comprobamos que el propio Íñigo Onieva ya fue en su día víctima de las malas jugadas que pueden pasar los móviles en una boda de este tipo. Fue en el año 2022, en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, primo hermano de Tamara. Varios invitados publicaron contenido de la boda y "reventaron" la exclusiva a los novios. El propio Íñigo fue uno de esos invitados. Él y otros asistentes publicaron en sus redes fotos y vídeos que desvelaron los dos vestidos que llevaba la novia y la coreografía que hicieron los novios bailando 'La Macarena'.

"Timming" y "Dress Code"

Además de anunciar esas medidas, el mensaje enviado por los novios incluye también los horarios y los requisitos de vestimenta para el enlace. El viernes a las 21:00 se celebrará un cocktail de bienvenida en el hotel Ritz para el que será necesario un "dress code: casual". El sábado a las 18:00 está previsto que empiece el acceso de invitados y a las 19:00 se celebrará la ceremonia, ya con "dress code: formal attire", un paso intermedio entre el código de vestimenta de cocktail y el de gala.