El malentendido de un invitado de Espejo Público que ha obligado a parar la entrevista

Espejo Público hablaba este miércoles con Germán Martínez, transportista, sobre el precio de los combustibles: "El gasoil cada ve sube más, los precios los tienen congelados con una disminución del margen". Durante un momento de la entrevista este trabajador ha sido interrumpido por una persona que le afeaba estar grabando.

"Estoy en Espejo Público, ahora mismo me dicen que solo salgo yo, lo puedes comprobar", le respondía el entrevistado a la persona que le increpaba. Visiblemente contrariado, el entrevistado cambiaba sobre la marcha el lugar desde el que tomaba el plano y refiriéndose a Lorena García como Susanna Griso. La presentadora respondía con una sonrisa: "Soy Lorena, pero vale. No entiendo, no estaba saliendo nadie. ¿Pero quién se lo ha dicho?" A lo que Germán respondía que había sido el trabajador de la gasolinera quien no quería salir en el plano.

"Con los precios que tenemos para llenar el depósito a nosotros no nos cuadran las cuentas"

Solventado este inconveniente este transportista reiteraba que con los precios de llenar el depósito no le cuadran las cuentas. "Si echas las cuentas yo lleno mi camión y a mí me cuesta llenar el depósito 2.000 euros cuando yo hago un porte de aquí al norte y me están pagando 800 euros. Es totalmente inviable. Yo ahora mismo me encuentro en Mérida y cada día son más los compañeros que hacen un cese de actividad".

Define la situación como "inaguantable" y no se explica cómo en España pueden tener unos de los precios más caros en el gasoil.