La entrevista a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, de Pilar Vidal: "Es una sociedad podrida"

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Pilar Vidal, entrevistaba en su 'podcast' a la hija de Terelu Campos, AlejandraRubio. La joven, de 24 años, anunciaba recientemente a través de una exclusiva concedida a una revista especializada su embarazo. Alejandra estaría gestando a su primer hijo, fruto de su relación con el hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia.

Joven y enamorada

Según Alejandra muchas personas la envidiarían porque su novio "es guapísimo, es buenísima persona", decía la joven, que además añadía: "Lo tiene todo".

Desde luego, nadie puede decir que Alejandra no esté enamorada de Carlo, por cómo habla de su pareja, de quien presume unas grandes dotes de educación y cultura: "Voy a un sitio con él y me siento orgullosa de cómo trata a todo el mundo".

Alejandra seguía elogiando sin parar al que será padre de su primer hijo o hija, si Dios quiere. La joven reconocía a su amado, como si de una mente cultivada de otra época se tratara, unas aptitudes fuera de lo común en la música, la actuación y las matemáticas.

"Yo no he vendido mi vida ni lo voy a hacer"

Respecto a las que recordaba, habrían sido sólo 3 exclusivas, Alejandra negaba haber cobrado alguna cantidad económica. Absolutamente "nada" de esas informaciones concedidas de forma única a una publicación, aunque sí admitía haber recibido un regalo a cambio de, al menos, una de ellas.

La veinteañera continuaba explicando aspectos de su vida, afirmando que mantenía bajo control su intimidad: "Todo lo que puedo esconder de mi vida, lo hago y no se entera nadie".

"Una sociedad podrida"

Alejandra Rubio se pronunciaba sobre lo mediática que estaría resultando su vida en los últimos meses, desde que se desvelara la relación de los dos jóvenes. De su testimonio se deduce que no le gustaría demasiado la idea de exponer su vida y despreciaba a aquellos que critican sin razón aparente.

Durante la entrevista la joven mostraba su hartazgo por aquellos que han asegurado que 'ella está enamorada, pero él no', decía, o que Carlo no iba a estar a su lado cuando naciera el bebé: "Tú has visto todo lo que se ha dicho. Es una sociedad podrida. Vamos de que vamos 'p'alante', pero vamos para atrás".

Los problemas legales de Carlo

Su novio, Carlo Costanzia, tendría causas abiertas con la justicia por lo que según ellos habría sido un engaño de una tercera persona que habría tratado de aprovecharse de él: "Cuando le conocí, él me contó todo".

Alejandra también afirmaba que Carlo habría sido sincero con ella desde el primer momento, compartiendo con ella sus problemas: "Hablamos de todo y, te lo juro, yo jamás le juzgué porque yo vi en él otra cosa, no lo que la gente ve".

Pilar Vidal le preguntaba por las cuentas pendientes de Carlo con la Justicia, ya que el joven aún tendría que cumplir 24 meses en un centro de reinserción, al que tendría que acudir gran parte de la semana, lo que generaría dudas sobre si estará con Alejandra cuando nazca la criatura, y ella misma responde con rotundidad: "Él va a estar conmigo".