"Si a Maite no se le va la olla con lo de las bolsas, nada hubiera pasado"

Julián Muñoz ya se encuentra camino de prisión para cumplir la condena que el juzgado de Málaga le ha impuesto en el caso blanqueo. Al tener condenas pendientes y afrontar una nueva de 7 años de cárcel, el ex alcalde de Marbella deberá ingresar inmediatamente en la cárcel.

Horas antes de conocer el fallo del tribunal, Julián Muñoz concedía una entrevista exclusiva a Espejo público en la que reconocía afrontar la jornada con nerviosismo pero confiado. Muñoz ha reconocido que a su mujer, Maite Zaldívar, "se le fue la olla con lo de las bolsas. Sin esas declaraciones estas cosas no habrían pasado".

Julián Muñoz ha reconocido fallos en el pasado y ha intentado exculpar, en la medida de lo posible tanto a Isabel Pantoja como a su ex mujer Maite Zaldívar. "Isabel no necesitaba buscar medios de comunicación porque ya los tenía, pero yo me creí el rey del mambo. Me descolocó completamente. Me equivoqué"