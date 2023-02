El mago Jorge Blas desconcierta a Susanna Griso con sus trucos de magia en Espejo Público

El mago Jorge Blas regresa a los escenarios en el XIII Festival Internacional de magia de Madrid que se extiende desde el 10 hasta el 12 de marzo. En esta ocasión lo hace con una pupila muy especial, Emma, una joven mago a la que Jorge conoció en Nueva York. La descubrió en un teatro Off Broadway.

Blas ha querido comprobar la complicidad que existe entre los presentadores Susanna Griso y Diego Revuelta. Colocados en horizontal les ha pedido que cierren los ojos. El mago ha tocado a Susanna Griso en distintas partes de su cuerpo sin tocar a Diego en ningún momento y luego ha pedido a ambos que enumeraran cuántas veces les había tocado. Lo curioso es que Diego ha sentido que el mago le tocaba las mismas veces que lo ha hecho Susanna sin que Jorge le haya rozado en ningún momento. "Es increíble, oye Diego te prometo que no te he tocado, solo he tocado a Susanna y tú lo has sentido".

"Estáis conectados durante las próximas dos horas"

El showman ha querido demostrar con otro de sus trucos hasta dónde es capaz de llegar la conexión entre las personas. Diego y Susanna han estirado los brazos y cerrado los puños mientras se miraban a los ojos. Jorge ha pintado una cruz en la mano de Susanna y, sin haber tocado a Diego en ningún momento, este presentaba la misma cruz en la misma mano. "Vuestra conexión durará las próximas dos horas", les ha dicho a los presentadores.