El Maestrazgo albergará el mayor parque eólico y con los molinos más altos de España

Todo es subjetivo, especialmente la belleza. Pero según las listas oficiosas, buena parte de los pueblos del Maestrazgo de Teruel están entre los más hermosos de nuestro país. Montes cortados, casas suspendidas sobre barrancos, mirada al infinito sin toparse con nada hasta llegar a la provincia de Castellón. Y esto es lo que quieren algunos de sus vecinos. Pero otros no. ¿Mantener este entorno privilegiado tal y como está, o modificarlo con la presencia de molinos de viento gigantes? Y conste que esto no es un guiño quijotesco, porque estos aerogeneradores serán gigantes, los más grandes conocidos en España: 200 metros desde su base hasta la punta del aspa: imagínese el rascacielos más alto de Benidorm. Llegados a este punto, muchos prefieren no sacar el tema para no caldear los ánimos.

"Recibiremos 8 millones de golpe, otros 500.000 euros anuales y la luz gratis"

En la parte del país más escasa de población se instalará en apenas un par de años el mayor parque eólico de España: 125 aerogeneradores que podrán electrificar a 900.000 hogares. Esto supondrá una lluvia de millones en pueblos con presupuestos escasos y población menguante. Ricardo Altaba, alcalde de Cantavieja hace cuentas: “Recibiremos 8 millones de golpe, más cerca de 500.000 euros anuales durante 30 años y la luz gratis para todos los vecinos”. El alcalde recuerda que tanto en el suyo como en los otros 7 pueblos, el acuerdo se ha alcanzado por unanimidad, y que traerá prosperidad, educación, médicos y población a la comarca. Es consciente de que el paisaje se modificará y por eso ha pasado muchas noches sin dormir con el asunto a vueltas en la cabeza. Aunque confía en que el proyecto sea bueno para el pueblo, “no sabemos si hemos acertado cogiendo este tren, o no”.

"Se cargan 900 hectáreas de especial conservación y se lo pasan por el forro", sostiene un vecino

Paseando por las calles de Cantavieja o de Mosqueruela se ve clara la división de los vecinos. Unos, que bien porque dejarán dinero. Otros, que mal porque acabará con las aves y otros, que regular porque a mi vecino le han puesto uno en su parcela y a mí, que estoy a unos pocos metros, no. Joaquín Gargallo es uno de los más beligerantes. Sus vacas pastan plácidas por un terreno que pronto, asegura, no podrán transitar. “Se cargan 900 hectáreas de zonas de especial conservación y se lo pasan por el forro. Acabarán con la calidad paisajística y ni siquiera los informes de ruido que han hecho son correctos. Además acabarán con las fuentes y limitarán el acceso a zonas donde siempre hemos podido acceder”. Para Joaquín ni siquiera el dineral que ingresará el pueblo es suficiente: “Pagarán 9.000 euros por año a cada vecino en cuya finca se instale un aerogenerador, cuando cada uno de estos aparatos genera más de 1 millón a la empresa eléctrica”. El proyecto está aprobado pero Joaquín lo tiene claro: “intentaremos echarlo para atrás”.