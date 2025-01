La madre que reivindica guarderías públicas para irse de cañas: "Me critican porque quiera salir sola sin mis hijos"

A través de las redes sociales Ele Viloria hizo una petición para que se facilite el acceso a las guarderías públicas. Esta madre pedía tener acceso a estos servicios para "salir de paseo con sus amigas a tomar una cañas". Ele calificaba de "imprescindible para avanzar como sociedad" poder acceder a este recurso. "Al igual que lo tiene Ikea que lo tenga España, me parece increíble dónde están yendo los impuestos", se preguntaba.

Considera que hay veces en las que es difícil que las mujeres tengan un espacio propio "porque el país no piensa en lo que es importante realmente". Reconoce que después de compartir este vídeo le han llovido una buena oleada "de comentarios horrorosos". Reconoce que cuando grabó el vídeo estaba valiéndose del sarcasmo y que no era una petición que estuviera haciendo realmente para pedir nada al Estado.

"No está normalizado el hecho de que haya momentos en que una madre no quiera estar con sus hijos"

Lamenta que una parte de la sociedad no vea normal "el hecho de que una madre puede desear no estar con sus hijos". Lamenta además que los comentarios hayan sido sobre todo porque haya querido ir sola a tomar unas cañas. "Una madre no puede decir ciertas cosas porque se le juzga", señala. Considera que existe un juicio al que se somete una madre con sus hijos y en sus perfiles de redes sociales no deja de recibir mensajes de gente que la juzga como mala madre.

Apunta además el periodista y colaborador de Espejo Público Rubén Amón que existe una precariedad de asistencia a las madres "que se revela en todos los ámbitos". Una afirmación a la que se suma Susanna Gris agregando que "el ocio es sagrado para todas las madres".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.