La madre a la que una jueza niega la custodia por vivir en la "Galicia profunda" se llevó al pequeño sin consentimiento del padre

Los argumentos que la jueza despliega contra la madre en su auto van mucho más allá que su lugar de residencia. Dice que es una persona "caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa", que se lleva al niño a Galicia "por su conveniencia personal" y hace una alabanza de una "Marbella cosmopolita" frente a una pequeña población de la ·Galicia profunda."

Una jueza batalla jurídica por la custodia de un niño de 1 año en la que la magistrada ha dado la razón al padre porque considera que el lugar de residencia de la madre es la Galicia profunda "una zona que está lejos de todo y sin opciones laborales".

Claudia Traba es la abogada de la madre y ha anunciado que pedirá la nulidad total del auto de la jueza. Considera que es un auto "muy llamativo" porque se omite una parte de los mensajes de WhatsApp de los progenitores en los que el padre le decía que no podía quedarse con el menor.

La abogada explica que la custodia no la tenía ninguno y su clienta habló con el padre para pedirle que se quedara con su hijo ya que ella tenía que hacer una mudanza, a lo que este se negó." La madre dijo que si no tenía con quien dejar a su hijo se lo llevaba", apunta. Señala que se llevó al niño y lo comunicó al padre "aunque es consciente de que no está bien hecho".

