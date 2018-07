Una madre se opone a que se le retire la respiración artificial a su hija en coma

La historia es muy dura. Marina viajaba en coche con su padre cuando sufrió un accidente de tráfico hace dos años. Ella quedó tetrapléjica, en coma y, desde el 4 de marzo, diagnosticada con muerte cerebral. Su padre se suicidó tras ver cómo había quedado su hija y ahora los médicos han pedido al juez que les permita desconectar a la pequeña de los respiradores que la mantienen con vida.

Su madre se opone a esta decisión y asegura que "mi hija me dice que tiene miedo a morir, que no la desconecte". Esta madre ha rehabilitado su vivienda para atender mejor a su hija en casa "Le he construído una rampa de entrada y puesto una cama reclinable en el salón para que pueda estar entretenida con la tele".