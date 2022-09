La madre de la niña de 3 años olvidada 7 horas en un autobús en Sitges: "Tenía la ropa empapada en sudor"

Espejo Público ha hablado con la madre de la niña de 3 años que se quedó olvidada durante 7 horas en un autobús escolar en Sitges (Cataluña). Cuenta que como cada lunes lectivo dejó a su hija en el autobús a las 8,50 horas para ir a la escuela. En el colegio de la pequeña no hay protocolo en las faltas de asistencia, si los niños faltan a clase el centro no tiene obligación de informar. "Nada más iniciarse la mañana no tenemos forma de saber si están en el centro, han llegado bien o no", apunta.

Esta madre acudió a la salida del centro a recoger a su hijo de 7 años y a su hija de 3 cuando le llama una persona del Consell Comarcal del Garraf al que está adscrito el centro. Esta persona "no sabía cómo" decirle que a su hijo mayor le iban a llevar al ambulatorio porque había habido un incidente con el autobús y había estado desde las 9.00 horas hasta las 16.00 dentro del autobús.

"Os podéis imaginar la angustia. Fui corriendo y me encontré a 2 monitoras que llevaban a mi hija de la mano. Entendía que me acercaban a la niña para facilitarme el encuentro con mis hijos y no tener que ir a por la pequeña al colegio y mi sorpresa llega cuando me dicen que la que ha estado en el autobús ha sido la niña", relata.

"Lo primero que hice fue abrazar a mi hija y darme cuenta de que estaba chorreando con toda la ropa llena de sudor", cuenta esta madre. Comprobó que su hija llevaba en la mochila una botella de agua y comida que le había preparado para su almuerzo. No se comió el bocadillo pero la botella de agua estaba vacía.

"Vemos claro que aquí el colegio tiene parte de culpa y hemos denunciado"

Recogió al hijo mayor. Le volvió a llamar la persona que le había dado la información y los padres se acercaron al colegio. En el centro educativo no les abrieron la puerta ni les cogieron el teléfono con la excusa de que estaban reunidos. La niña no estaba deshidratada y se pudo gestionar ella sola su botella de agua. Asegura la madre que el autobús no estaba cubierto, sino al aire libre aunque afortunadamente las temperaturas han bajado en los últimos días.

"El año pasado vivimos una situación parecida con mi hijo mayor al que también olvidaron en el colegio"

"Nosotros vemos claro que aquí el colegio tiene una parte importante de culpa que tienen que hacerse cargo de esa parte. Hemos interpuesto esa denuncia no sabemos si irá por vía penal o civil pero tenemos claro que son reincidentes. El año pasado vivimos algo parecido con el mayor, al que olvidaron en el colegio", señala.

Desde el Consell Comarcal del Garraf aseguran que se ha llevado a cabo la retirada de las 2 monitoras de este servicio de transporte escolar y han abierto un informe para depurar responsabilidades.