La madre de Marta Calvo: "Cuando me entreguen el cuerpo de mi hija podré sobrevivir a su pérdida"

Más de 30 efectivos de la unidad operativa de la Guardia Civil han reanudado la búsqueda de la joven Marta Calvo. Se rastrea un amplio paraje cercano a la localidad de Manuel (Valencia). A Marta Calvo se le perdió la pista cuando acudió al encuentro de Jorge Ignacio. Este terminó declarando ante la Guardia Civil que había mantenido relaciones sexuales con la joven en su domicilio y cuando despertaron estaba muerta. Contó que se asustó y descuartizó el cuerpo para arrojarlo a contenedores cercanos. Los investigadores nunca dieron credibilidad a esta versión de los hechos ni se llegaron a localizar los restos.

Ahora, dos años después se reanuda la búsqueda del cuerpo con la esperanza de poder localizarla. La señal del teléfono móvil del detenido es el motivo de la búsqueda en ese punto. El teléfono móvil de Jorge le ubica en este lugar durante 3 horas el día después de la desaparición. Un dato que nunca reveló a los agentes en su reconstrucción de los hechos.

Espejo Público ha hablado con Marisol, madre de Marta. Se siente muy esperanzada con esta nueva búsqueda y espera que sea el preámbulo de poder localizar el cuerpo de su hija. "Quiero que me entreguen a mi hija y darle un sitio digno para poderla enterrar. Realmente no empiezas un duelo hasta que no empiezas la realidad, vives fantasías y piensas que igual está muerta o igual está viva. Cuando me entreguen a mi hija podré sobrevivir a su pérdida", reconoce.

Marisol no tiene dudas de que Jorge mató a su hija a través de la práctica de la fiesta blanca. Una técnica criminal que consiste en introducir droga en las partes íntimas de la víctima.

