La madre de la desaparecida Marta Calvo se dirige al asesino de su hija: "La fuerza que tengo la voy a utilizar para que no vuelvas a ver la luz del sol"

Este lunes se cumplen 10 meses de la desaparición de Marta Calvo Burón y su madre, Marisol Burón, ha hablado por primera vez en Espejo Público. "Estoy mal, con mucha fuerza y con mucha impotencia. Después de 10 meses no la tengo conmigo todavía", manifiesta.

Indica que cuando la llamaron para contarle lo que había pasado no pudo soportarlo, "tiré el teléfono y desde ahí mi vida es otra". Explica que Marta le envió un mensaje a las 2:30 horas diciéndole que se iba a casa de un amigo y le dijo "no te preocupes, tu tranquila". Asimismo, Marta le mandó le envió la ubicación, "busqué el pueblo de Manuel y vi que estaba a hora y media de donde vivimos".

Asegura que su hija siempre le mandaba la ubicación y le decía dónde estaba cuando "frecuentaba sitios a los que no solía ir". Comenta que la llamó y como no conseguía contactar con ella fue a casa de su hija. "Su última conexión era a las 5:30 de la mañana. Sabía que había pasado algo, cogí el coche y me fui a Manuel. Cuando llegué al pueblo subí la calle y daba miedo subir por ahí", destaca. Explica que cuando llegó tocó el timbre de la casa donde indicaba la ubicación, no abrió nadie.

Señala que vio a un hombre mayor y le preguntó por la persona que vivía en la casa y éste le dijo: "Ahí vivía un matrimonio, pero se fue a vivir a un chalet". Señala que éste la acompañó a la vivienda del individuo, y cuando José Ignacio abrió "no me miraba a los ojos, pero vi a un chico normal".

Cuenta que le explicó que su hija le había mandado esa ubicación y éste le dijo que se había equivocado y que él no conocía a Marta. "Si ese señor no está conmigo y a mí me dice pasa que tu hija está dentro, yo hubiera entrado y tengo claro que no hubiera salido de ahí". "José Ignacio Palma, te voy a dedicar tan solo un minuto de mi vida porque no hay derecho a que le hayas quitado a mi hija la vida, la fuerza que tengo la voy a gastar para que tú no vuelvas a salir de donde estás y no vuelvas a ver la luz del sol. Voy a por la prisión máxima revisable y hasta que no lo consiga no voy a parar".

¿Cómo sucedieron los hechos?

Marta Calvo, una joven de 25 años, desapareció un 7 de noviembre en la localidad valenciana de Manuel. El principal sospechoso del caso es Jorge Ignacio Palma, el cual aseguró que Marta Calvo murió tras consumir cocaína en una noche de sexo y drogas en su casa de Manuel. Asimismo, afirmó que sintió miedo y decidió deshacerse del cuerpo descuartizándola.

El mismo día de la desaparición lo grabaron en un establecimiento comprando sierras eléctricas, cuerdas y productos de limpieza industrial. Pero los productos como el amoniaco o detergente, para hacer desaparecer el cuerpo de Marta no los habría utilizado, puesto que la Policía los encontró sin abrir debajo del fregadero de la vivienda.

Éste indicó que después de descuartizarla arrojó sus restos en varios contenedores de la zona, por lo que los agentes buscaron el cuerpo en el vertedero valenciano de Dos Aguas (Valencia). Además, no solo lo investigan por la muerte de Marta Calvo, también por la muerte de dos prostitutas que fallecieron por la intoxicación de la droga que les introdujo.

