La madre de la joven asesinada por el preso que ahora quiere cambiar de sexo: "Desde pequeño acosaba a niñas"

Jonathan ha sido condenado a 38 años de cárcel por violar y asesinar a su propia prima. Este hombre quiere ahora cambiar de sexo y pide a su entorno que le llamen Lorena.

Según el reportero Iván Padrón, el condenado ha empezado a hormonarse en prisión, lleva el pelo largo y viste ropa de mujer. Aunque actualmente está en una prisión mixta sigue pidiendo que se la traslade a una cárcel femenina. "El día del juicio pidió que se le tratase en femenino para sorpresa de todos los presentes. La familia de la víctima cree que todo es una mentira para obtener beneficios penitenciarios". Apunta que en la actualidad hay 79 presos transgénero, son 22 mujeres trans que están en cárceles femeninas o en centros mixtos.

"Es una estrategia para obtener beneficios penitenciarios"

Sonia es la madre de la joven a la que quitó la vida el condenado. Asegura que desde niño este ha acosado a mujeres y mantiene que el cambio de sexo forma parte de una estrategia para tener beneficios penitenciarios. "Él de toda la vida ha acosado mujeres y niñas. Tenía 10 móviles y en cada móvil tenía a una mujer. Se ríe de las mujeres", lamenta.

Cree que el condenado tan solo "se transformará físicamente por fuera". No le caben dudas de que este individuo va a volver a actuar. "Con mi niña estuvo dos años programando a sangre fría cómo matarla. ¿Quién me dice a mí que este hombre no está programando en una celda hacer lo mismo?", se pregunta.

Sonia conoce a más víctimas que su propia hija. Más mujeres se han puesto en contacto con ella. "Una de las víctimas está como yo, con psiquiatras y psicólogos. Ella era de la Península y él le hacía pensar que la estaba siguiendo".

"La transexualidad en prisión no genera problemas"

Espejo Público habla con César Souto, miembro de la Junta de Personal de Las Palmas. Explica que a todas aquellas personas que quisieran cambiar de sexo se les elabora un informe medico y psicológico y a partir de ahí se decide a qué módulo deben ir. La transexualidad en prisión lleva existiendo más de 15 años y no genera problemas, mantiene.

"La transexualidad en prisión es algo habitual como en la sociedad", afirma. Reconoce que él mismo nunca ha mirado los delitos que tiene la persona que quiere cambiarse de sexo. Señala que en Reino Unido hay un antecedente muy negativo de este tipo pero eso no quiere decir que quiera repetirse la situación.

Desconoce qué medidas especiales se pondrán en marcha si el condenado va a una cárcel de mujeres.