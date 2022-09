Los 'lujos' de los 'okupas bancarios': Play Station, piscina y televisión de última generación

Las oficinas vacías de las entidades financieras son el refugio perfecto para muchos okupas que se meten en estos antiguos negocios y hacen de estos espacios su nueva casa. Solo en Mallorca media docena de oficinas han sido okupadas generando malestar y preocupación entre los vecinos de los edificios colindantes. Los vecinos aseguran que los okupas viven con grandes lujos como piscinas ubicadas dentro de las oficinas, televisiones planas de grandes dimensiones e incluso consolas Play Station.

Recientemente una pelea en el interior de una sucursal obligó incluso a la intervención de la policía balear. Espejo Público ha hablado con uno de estos okupas que niega las acusaciones. Asegura que frente a las cámaras se dicen muchas cosas por prejuicios que no son verdad.

"Es verdad que bebemos y alguna fiesta se nos va de control. Pero no nos drogamos"

Según señala el okupa es mentira que vivan con grandes lujos. "No hay ni 'Play' ni piscina. Se dicen cosas por prejuicios pero no son verdad. Lo único es que bebemos y ya pero no al nivel que dice la gente ni nos drogamos. Tenemos un vecino arriba que está muy enzarzado con nosotros. Alguna fiesta se nos va de control ponemos música tarde",

Francisco Rodríguez es el presidente de esta comunidad de vecinos afectada por el ruido. Cuenta que llevan conviviendo con los okupas desde el mes de diciembre y afirma que no se trata solo de fiestas. Cuenta que "la Policía actúa dentro de sus límites" y señala que este problema está denunciado en el juzgado a parte de múltiples denuncias por los problemas que se ocasionan: "Hacen provocaciones para ver si tú das un mal paso para ellos tener algo con lo que salir".