Luis Rubiales pedirá que se le consolide un salario con el único variable del IPC

Luis Rubiales se ha sentado en el plató de Espejo Público después de mantener la legalidad de todas las gestiones que llevó a cabo para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha defendido de las acusaciones de haberse llevado comisiones millonarias por la gestión junto al defensa del FC Barcelona Gerard Piqué en una rueda de prensa.

No ha querido acusar a nadie sobre el hackeo de su teléfono móvil que ha permitido filtrar los audios. "Yo tengo mis propias conclusiones pero no voy a acusar a nadie. Esto es un tema que está en la Policía, tenemos la mejor Policía y ojalá lo puedan encontrar porque me han robado parte de mi vida, es una situación incomodísima y una situación tremenda. Me siento muy violado en mis derechos", señalaba.

"Todo el mundo está de acuerdo en que la operación es legal"

"Todo se ha calificado como legal y todo el mundo está de acuerdo. Yo no he cobrado ninguna comisión y han tratado de meter cosas mezcladas para crear un relato falso. Eso es algo que un periodista no debe de hacer. Quiero que quede claro que no he cobrado ninguna comisión ni legal ni ilegal", señala Rubiales.

Explica que hay un órgano de buen gobierno en la RFEF al que preguntaron en su momento y les dijeron que si no había un pago directo de la federación no había conflicto de intereses. Afirma que pasaron por 3 órganos: comisionado de control externo, compliance y comité ético y todos vieron que la operación era viable.

Rubiales anuncia novedades sobre su sueldo en la RFEF

Reconoce que no era necesario que la empresa Cosmos de Gerard Piqué mediara para que la Supercopa fuera a Arabia Saudí. "No era necesario, fue la que vino con esta propuesta igual que nos vino otra empresa con una propuesta de Qatar, otra con una propuesta de la India, también se negoció con China pero se perfeccionó una que era la mejor de la que estábamos hablando".

Rubiales señala que la variable sobre su salario está en función del éxito económico y ahí entra todo, no solo que llegue o no el Real Madrid o que jueguen la final de Copa. "Está a éxito con la gestión", apunta.

Ha anunciado que ha acordado un nuevo salario tras la filtración de los audios. "Después de ver lo que ha dicho el Cholo Simeone y ver que hay una contestación social sobre que yo como presidente pueda tener un variable hoy mismo he hablado con diferentes departamentos en La federación para pedir que en la próxima asamblea con carácter retroactivo se fije un salario cuyo único elemento variable a partir de ahora sea el IPC".

