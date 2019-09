Como cada año Tordesillas reúne a los seguidores del 'toro de la Vega'. Se trata de la cuarta edición consecutiva que acabará sin que muera el toro tras las sentencias judiciales que así lo dictaron.

La escritora Lucía Etxebarría, antitaurina reconocida, cree que es un gran paso que ya no alanceen al animal. "Es una victoria grande, y creo que con el tiempo no habrá 'toro de la Vega'", señalaba. Destaca que la mentalidad de ese pueblo era "muy particular y la tradición estaba muy arraigada" por lo que dar ese paso es todo un hito.

Añade además que en el caso de que no lleguen a suprimir completamente el 'toro de la vega' prefiere no pagarlo con sus impuestos.