Los mensajes de WhatsApp de Juana Rivas a su exmarido para no devolver a sus hijos: "Los niños me han contado hechos graves"

Juana Rivas le dijo a su exmarido Francesco Arcuri que no le devolvería a los niños porque estos le habían contado "hechos graves": "Francesco, perdona pero yo también tengo mis problemas. No creo que pueda llegar antes de las 18,30. Te lo hago saber más tarde, tranquilo. Francesco, estos días los niños me han contado hechos que necesitan una profundización por mi parte y justifican que continúe con el derecho de visita que me ha concendido el tribunal por 7 días consecutivos. Te informaré lo antes posible sobre la posibilidad de acompañar a Gabriel yo misma a la escuela. Los niños están bien, después te llamarán. Hechos graves. Juana".

Tay como expresan los mensajes de WhatsApp de Juana, ésta decidió no devolver a los menores esgrimiendo que el menor había sufrido maltrato por parte de su padre. Sin embargo, el progenitor niega haber agredido al niño y señala que esta denuncia forma parta de la estrategia de Juana para alejarle de sus hijos.