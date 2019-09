Susana, la mujer a la que su pareja dejó morir de una crisis de hipoglucemia sufría malos tratos por parte de su pareja. El presunto homicida dejó morir a Susanna tras meses de palizas tal y como evidencian los mensajes que la mujer envió a su pareja días antes del macabro suceso.

La pareja de la víctima, con la que llevaba cuatro meses de relación, no sólo no auxilió a Silvia, que le pedía algún refresco con azúcar para superar la crisis, sino que grabó macabros vídeos de su agonía.

'Espejo Público' ha accedido a dos mensajes de la víctima:

"¿No confías en mí? No es mi problema. No es mi problema el que no confíes en mí. El problema lo tienes tú. ¿Vale?. Y yo no voy a estar con un hombre que me machaca psíquicamente, físicamente, mentalmente. Me estás hundiendo".

"Han sido tres veces y a la cuarta no paso ya. La cuarta llamo por teléfono y me llevo por delante a Mariano, el laboratorio y a su p… m…. ¡¡Vale!! Porque tú a mí no me vas a guantear ni me vas a apalear más ¿¿vale??".